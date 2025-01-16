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黃仁勳：AI產業絕對會成為主流產業

2025/1/16 17:11（1/16 17:26 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日前往台中市潭子區參與矽品精密工業股份有限公司新廠揭牌。右為矽品精密董事長蔡祺文。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日前往台中市潭子區參與矽品精密工業股份有限公司新廠揭牌。右為矽品精密董事長蔡祺文。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，AI是讓機器學習來幫助人類，AI可以學得很快、很多，可以24小時無止盡學習，並預言AI產業絕對會成為主流產業。

黃仁勳專機今天下午抵達台中清泉崗機場，一行人搭車前往潭子區參與矽品精密工業股份有限公司潭子新廠揭牌，展開黃仁勳今年在台灣各項活動，晚間更前往逢甲夜市逛夜市。

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黃仁勳提到，台灣有良好供應鏈系統，讓CoWoS先進封裝製程成長量能可以增加，以前用CPU，現在用GPU，可以加速學習。

他提到，在台灣要做的超級人工智慧，可以有學習、設計等功能，範疇相當廣泛，所需人才包含有社會學、設計等各方面，研究者、學者、學生、公司等全方面人才都需要；他更預言，「AI產業絕對會成為主流產業」。（編輯：陳仁華）1140116

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日前往台中市潭子區參與矽品精密工業股份有限公司新廠揭牌，與矽品精密董事長蔡祺文（右）一同向大家揮手致意。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日前往台中市潭子區參與矽品精密工業股份有限公司新廠揭牌，與矽品精密董事長蔡祺文（右）一同向大家揮手致意。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
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