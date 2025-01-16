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工總替全體員工加薪2% 盼發揮產業示範效果

2025/1/16 19:08
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（中央社記者劉千綾台北16日電）響應賴總統期盼工總研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及替員工加薪等，工總今天在理監事會議通過加薪方案，替全體員工調薪2%，希望能發揮示範作用，鼓勵產業界一同為員工加薪。

工總今天舉行第13屆第4次理監事聯席會議，由理事長潘俊榮主持。潘俊榮致詞時表示，自接掌工總以來，即期許工總成為政府推動產業政策的重要夥伴，無論是產業碳中和聯盟、新南向產業合作，工總努力結合產業界與政府共同打拚，並感謝理監事及顧問積極協助推動各項工作。

工總透過新聞稿表示，去年11月工總晉見總統賴清德呈遞2024年白皮書並提供產業建言，賴總統致詞時除了對工總長期擔任政府與產業重要溝通橋梁，以及對台灣經濟發展的貢獻表示感謝外，也期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪。

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工總在今天理監事會議特別邀請行政院秘書長龔明鑫演講，說明台灣經濟發展重點，包括兆元投資國家發展方案，打造台灣成為亞洲資產中心、推動國家人才競爭力躍升計畫等重要發展方向，其中也提及「0到6歲國家一起養2.0」等重要政策，鼓勵理監事響應政策，一同為改善少子化問題而努力。

另外對於政府期盼工總帶頭幫員工加薪的期待，工總表示，與會理監事一致同意，通過工總員工加薪方案，幫全體員工調薪2%，希望能發揮示範作用，鼓勵產業界一同為員工加薪。（編輯：張均懋）1140116

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