研調：高階自駕物流需求 2029年光達產值逾53億美元

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技指出，受自駕車Level 3及更進階的自動駕駛系統和物流運輸帶動，預估光達市場產值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年複合成長率達35%。

集邦最新「2025紅外線感測應用市場與品牌策略」報告顯示，目前光達（LiDAR）於車用市場主要用於乘用車、無人計程車（robo-taxi）等，在工業市場則支援機器人、工廠自動化和物流等應用。

面對市場競爭壓力，集邦評估，汽車製造商除了積極採用自適應性頭燈（ADB Headlight）、貫穿式尾燈（Full -Width Taillight）等先進技術，也持續在乘用車導入光達技術，以實現先進駕駛輔助系統（ADAS）和Level 3自動駕駛功能。

主要推動車廠包括Volvo、通用汽車（General Motors）、奧迪（Audi）、福斯（Volkswagen）、BMW、現代（Hyundai）、紅旗（Hongqi）、長安（Changan）、理想（Li Auto）、問界（AITO）、蔚來（NIO）、豐田（Toyota）、日（Nissan）。

商用車部分，集邦調查，車用光達已用於無人巴士（Autonomous Bus）、無人計程車和無人貨車（Autonomous Truck），支援Level 4高級自駕功能，包含道路接駁和點對點運輸（Point to Point），以緩解人力不足問題，節省人事及運輸成本。

集邦預估，隨Level 3和更進階的自駕技術發展與上路，車用光達系統市場產值將持續成長，有望於2029年達34.43億美元，2024至2029年間的年複合成長率為35%。

集邦說明，工業用光達目前應用於機器人、工業製造流程、物流、安全防護等領域。由於電子商務蓬勃發展，消費者對快速配送服務的依賴日益加深，電商與快遞公司為了降低最後一哩（last mile）運送的成本並提升效率，對物流配送車的需求逐步增加。

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如美國Serve Robotics與Uber達成協議，2025年將部署2000台配送機器人，送貨範圍以洛杉磯為主。這款配送機器人由Magna製造，採用輝達（NVIDIA）驅動晶片與Ouster的光達。

智慧城市應用部分，集邦解釋，光達助力交通偵測系統，協助交通監管部門即時蒐集準確的車道使用數據，以找出改善車流、加強用路人安全的方式。掃地機器人與陪伴機器人等家電也已導入光達技術，實現同步定位與地圖構築。（編輯：張良知）1140120