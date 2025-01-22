加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

聯亞：今年矽光產品需求強勁 營收逐季成長

2025/1/22 17:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北22日電）光通訊元件廠聯亞財務長楊吉裕今天表示，去年第4季表現不如預期，主因是供應商機台故障，客戶訂單因此順延，但未取消；今年首季矽光產品需求強勁，營收可望逐季成長。

聯亞今天舉行線上法人說明會，楊吉裕指出，今年第1季矽光產品需求強勁，增加3家以上的量產客戶，由於美國認證時間較長，營運成長只能逐步顯現。

楊吉裕指出，去年第4季受供應商機台故障影響，高價產品遞延出貨，造成營收下降，進而出現營業損失新台幣600萬元，但有匯兌收益等業外收益挹注，去年第4季稅後淨利800萬元，每股稅後盈餘0.09元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，今年度以滿足客戶需求為主，營運成長但不是急增，雖然很多雷射供應商認為有實力可以針對矽光子產品供貨，但因品質認證期間很長，真正量產的並不多，要說增加3個客戶其實並不容易。

另外，今年800G、400G光收發模組都會出貨，但800G產品有機會占一半以上。（編輯：張良知）1140122

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：