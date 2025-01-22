聯亞：今年矽光產品需求強勁 營收逐季成長

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（中央社記者潘智義台北22日電）光通訊元件廠聯亞財務長楊吉裕今天表示，去年第4季表現不如預期，主因是供應商機台故障，客戶訂單因此順延，但未取消；今年首季矽光產品需求強勁，營收可望逐季成長。

聯亞今天舉行線上法人說明會，楊吉裕指出，今年第1季矽光產品需求強勁，增加3家以上的量產客戶，由於美國認證時間較長，營運成長只能逐步顯現。

楊吉裕指出，去年第4季受供應商機台故障影響，高價產品遞延出貨，造成營收下降，進而出現營業損失新台幣600萬元，但有匯兌收益等業外收益挹注，去年第4季稅後淨利800萬元，每股稅後盈餘0.09元。

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他說，今年度以滿足客戶需求為主，營運成長但不是急增，雖然很多雷射供應商認為有實力可以針對矽光子產品供貨，但因品質認證期間很長，真正量產的並不多，要說增加3個客戶其實並不容易。

另外，今年800G、400G光收發模組都會出貨，但800G產品有機會占一半以上。（編輯：張良知）1140122