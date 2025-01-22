CIP渢妙風場獲增資逾220億元 經濟部核准通過

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部投資審議會今天召開第16次會議，會中通過7件重大投資案，其中包括哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司獲得增資新台幣220.8億元，再增加轉投資渢妙離岸風力發電股份有限公司，用於經營3-1期渢妙風場等業務。

經濟部投資審議司今天發布新聞稿表示，盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220億8000萬元 增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，再增加轉投資渢妙離岸風力發電股份有限公司，規劃主要用於經營3-1期渢妙風場發電業等業務。

渢妙離岸風力發電計畫為哥本哈根基礎建設基金（CIP）在台灣所參與的離岸風電第3階段區塊開發，規劃在2027年併網。

另一件僑外投資案為韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65億6900萬元，投資設立安科思資本股份有限公司，從事經營一般投資業等業務。

陸資投資部分，投審司表示，香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣30億元增資鵬鼎科技股份有限公司，主要業務為軟性印刷電路板（FPC）製造及提供表面貼裝（SMT）服務。

對外投資方面則有2件，包括毅嘉科技股份有限公司以5000萬美元增資馬來西亞 ICHIA TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營車載等電子零組件及其材料的製造、加工及買賣業務。

第2案則為興利開發股份有限公司以1億2000萬美元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國 CTCI AMERICAS INC.，從事工程承攬及規劃服務。

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在上市櫃公司對中國大陸投資的專案審查案件部分，投審司表示，遠東新世紀股份有限公司以1900萬美元間接增資大陸地區投資事業遠紡工業（揚州）有限公司，從事經營瓶用聚酯切片、聚酯膠片及聚酯瓶胚的產銷等業務。

此外，帝寶工業股份有限公司以2000萬美元間接增資大陸地區投資事業帝寶交通器材（丹陽）有限公司，從事經營汽車、摩托車用燈具及汽車零配件的研發、生產等業務。（編輯：翟思嘉）1140122