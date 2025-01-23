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欣達環工台南焚化廠汽鼓完成安裝 估2026年完工

2025/1/23 11:19
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（中央社記者何秀玲台北23日電）欣陸投控旗下欣達環工公司今天宣布，完成「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」汽鼓安裝。欣達環工表示，此為焚化爐BOT促參案，投資金額新台幣72.15億元，設備安裝工程將進入最後階段，預估在2026年完成興建。

欣達環工表示，重達29.5噸的鍋爐汽鼓位於鍋爐最頂端，是全廠單項最重要、也是焚化處理最核心的設備。欣達環工執行長周黎明表示，汽鼓安裝完成是此案朝向實質營運的重要一步，也是欣達環工從水務專業跨足再生能源領域的重要里程碑。

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周黎明進一步表示，此案引進日本焚化爐經驗與技術，除了可以符合日益加嚴的空氣污染排放標準外，發電效率預期也將大幅提升到25%以上；啟用後可大幅提升台南市的垃圾處理量能，成為台南市新一代低污染、高效能的再生能源環保焚化廠。

欣達環工指出，未來此案實質營運後，將可為台南市每年處理29萬5650噸的垃圾量，年發電量預估可達2億6244萬度。（編輯：張良知）1140123

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