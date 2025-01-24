強化與在地共榮 經部預告修正光電案場退縮距離2草案

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（中央社記者曾智怡台北24日電）綠能與在地共存共榮是能源轉型重要關鍵，經濟部今天預告修正光電案場與民宅退縮距離規定，以2公頃為分界管制，以減少光電案場影響周邊居民可能性；另規範補助型電協金應有50%使用於光電案場所在鄉鎮村里，讓回饋金實質協助地方發展。

經濟部能源署透過新聞稿說明，民眾關心鄰近聚落地面型案場靠近民宅議題，因此修正「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，循內政部非都管制規則，要求光電離建地應有一定適宜距離，以2公頃為分界管制，減少對周邊居民影響。

修正內容包括案場面積2公頃以上者，其設施應距離該區域邊界20公尺以上，或距離15公尺以上、但需設高度1.5公尺以上綠籬；若未達2公頃者，其案場則應距離該區域邊界5公尺以上等相關規定。

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除外，為落實在地回饋制度，此次亦修正「電力開發協助金運用與監督管理辦法」修正草案，規範補助型電協金受補助單位「縣（市）政府」及「鄉（鎮、市、區）公所」應各自將其中50%使用於太陽光電案場所在鄉（鎮、市、區）及村（里）事務，讓回饋金實質運用於在地事務，協助地方發展。

經濟部表示，如對本草案內容有任何意見或修正建議，在草案刊登翌日起至預告截止日內提供書面意見供作參考。（編輯：張均懋）1140124