台股開紅盤失利AI類股慘摔 金管會：緊盯國際變化
2025/2/3 18:25
（中央社記者謝方娪台北3日電）受中國AI公司DeepSeek及川普開打關稅戰雙利空夾擊，台股蛇年開紅盤失利，收盤重挫830.7點，創農曆年紅盤日最大跌點。金管會今天表示，2024年上市櫃公司營收改寫歷年最高紀錄，後續將密切關注國際金融市場變化。
台股今天蛇年開紅盤，受DeepSeek及美國總統川普關稅戰影響，台股終場收在22694.71點，重挫830.7點，創農曆年紅盤日最大跌點。外資賣超新台幣743.96億元，創史上第8大賣超金額，大砍人工智慧（AI）類股，以鴻海賣超9.56萬張最多。
金管會表示，台股休市期間，受DeepSeek及美國提高關稅等因素影響，國際股市震盪幅度較劇烈，今天台股收盤下挫830.7點，跌幅達3.53%，同時間新加坡跌幅0.58%、香港跌幅1%、韓國跌幅2.75%、日本跌幅2.83%。
金管會指出，若看今年截至1月31日止，台股上漲2.13%，韓國漲幅4.91%、新加坡漲幅1.8%、香港漲幅0.82%、日本跌幅0.81%、深圳跌幅2.48%、上海跌幅3.02%、美國道瓊漲幅4.7%，同期間台股集中市場日均成交量達3533.85億元，年增16.7%。
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金管會表示，2024年台股本益比為21.29倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.46%，2024年國內上市櫃公司累計營收達43.46兆元，為歷年最高，年增13.02%，金管會將密切關注國際金融市場變化。
根據金管會證期局資料，截至台股前一交易日（今年1月22日），信用交易整戶擔保維持率為167.99%。（編輯：張均懋）1140203
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