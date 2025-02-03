胡光華拋強財務增手收8策略 彰銀拚今年獲利寫新高

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（中央社記者張璦台北3日電）彰化銀行董事長胡光華今天指出，今年是彰銀創立第120年，提出拉利差、增手收、強財務等8項策略，盼為股東、客戶、員工創造最大利益；總經理周朝崇則表示，相信彰銀今年盈餘可創歷史新高。

今天是大年初六新春開工日，彰銀舉行新春團拜，由胡光華、周朝崇共同主持，參與人員包含總行、子公司各級主管，並同步連線各營業單位視訊拜年。

胡光華致詞時表示，113年在員工齊心努力下，經營績效亮眼，自結累積稅前盈餘新台幣183.54億元，在各項業務成長之際，資產品質良好，整體逾放比率穩定，覆蓋率也逐步提升，且推動永續發展接軌國際有成，獲多方永續機構肯定。

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胡光華指出，今年是彰銀創立第120年，將以「百廿傳承、再創巔峰」為主軸，以擴大「雙翅膀」為核心，並以調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵為策略，落實各項具體行動方案，精益求精，創造股東、客戶、員工及社會的最大利益與價值，邁向永續共榮共好。

周朝崇進一步表示，去年彰銀稅前盈餘183.54億元，與109年度的83.11億元相比，增加百億元，逾放比率更是從109年底0.38%大幅改善為0.16%，維持良好的資產品質，他相信彰銀今年盈餘可望破歷史新高紀錄。（編輯：張均懋）1140203