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台股漲155.02點

2025/2/6 13:44
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（中央社台北6日電）台北股市今天收盤漲155.02點，為23316.60點，漲幅0.67%，成交金額新台幣3316.27億元。

加權指數開盤為23226.50點，盤中最高23348.42點，最低23216.65點；不含金融股指數20355.69點，漲132.76點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.44%、食品股漲0.71%、塑化股漲1.94%、紡織股漲0.57%、機電股漲0.59%、造紙股漲1.35%、營建股漲0.74%、金融股漲0.78%。

委買張數1959萬7833張，委賣張數1046萬3723張，成交張數554萬1710張。

收盤時上漲761家，下跌206家，持平84家。

成交量前5名個股為群益優選非投等債、元大美債20正2、元大滬深300正2、國泰永續高股息、亞光。

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漲幅前5名個股為台郡、華安、澤米、騰輝電子-KY、沛爾生醫-創。

跌幅前5名個股為瑞昱、國化、來頡、AES-KY、正瀚-創。1140206

#八大類股
#台股
#收盤
台股
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