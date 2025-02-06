台股漲155.02點
2025/2/6 13:44
（中央社台北6日電）台北股市今天收盤漲155.02點，為23316.60點，漲幅0.67%，成交金額新台幣3316.27億元。
加權指數開盤為23226.50點，盤中最高23348.42點，最低23216.65點；不含金融股指數20355.69點，漲132.76點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.44%、食品股漲0.71%、塑化股漲1.94%、紡織股漲0.57%、機電股漲0.59%、造紙股漲1.35%、營建股漲0.74%、金融股漲0.78%。
委買張數1959萬7833張，委賣張數1046萬3723張，成交張數554萬1710張。
收盤時上漲761家，下跌206家，持平84家。
成交量前5名個股為群益優選非投等債、元大美債20正2、元大滬深300正2、國泰永續高股息、亞光。
透過 Google News追蹤中央社
漲幅前5名個股為台郡、華安、澤米、騰輝電子-KY、沛爾生醫-創。
跌幅前5名個股為瑞昱、國化、來頡、AES-KY、正瀚-創。1140206
- 2025/02/06 14:03
- 2025/02/06 14:01
- 2025/02/06 13:51
- 台股漲155.02點2025/02/06 13:44
- 2025/02/06 10:55
- 2025/02/06 09:18
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
權值、傳產股走強 台股盤中漲逾百點