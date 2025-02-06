寒流7日來襲 4大超商搶賺低溫財

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（中央社記者何秀玲台北6日電）氣象署預估下一波冷空氣7日南下來襲，超商業者喜迎低溫商機。全家今天表示，只要逢寒流來襲，溫暖型鮮食品銷售成長超過2成，暖暖包銷售更比平時成長超過2倍；統一超也推加熱型食物，大搶「暖商機」，皆有望推升2月營收。

據全家觀察，逢低溫特報、寒流來襲，溫暖型鮮食如酸辣燙、個人型鍋物、湯品銷售均成長超過2成，暖暖包因方便隨身攜帶，同樣也有亮眼銷售。7日寒流將來襲，全家推出自有品牌咖啡和現調熱飲、相關織品以及熱食等優惠，搶攻抗寒商機。

統一超今天表示，因應低溫來襲，除了推出個人化規格的湯品之外，也有即食微波的冷凍鍋物跟湯品；另外，熱食自助區相關品項也擴大導入至限定門市販售，如交通轉運、觀光景點周遭門市等。

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萊爾富向中央社記者表示，隨著溫度越低，民眾對超商提供的熱食和暖暖包需求會大增，也帶動來客至少增加逾2成，因此即日起推出熱食優惠，並有多款保暖商品，如手握式暖暖包，有望持續推升業績。

OK超商也向中央社記者表示，據市場觀察，每逢低溫來襲，鍋物、熱湯與熱飲銷售均大幅成長。元宵節前夕更是甜品市場的高峰，熱食類的湯圓與甜湯成為熱門品項，預計相關商品業績將提升3成。（編輯：林家嫻）1140206