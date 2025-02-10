加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市1.4萬戶下午停電逾7成修復 台電：變電所設備跳脫
首頁 / 證券

春節出貨天數少 大聯大、文曄1月營收月減約2成

2025/2/10 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北10日電）受農曆春節出貨天數減少影響，IC通路大廠大聯大、文曄今天公布1月營收，皆從去年12月高點下滑約2成，但比起去年同期維持年增。

大聯大公布1月營收新台幣658.3億元，月減21.2%，但比去年同期增加3.2%。

大聯大表示，由於農曆春節工作天數短少影響、客戶於去年底提前備貨，造成公司1月營收較去年12月下滑。但生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC（個人電腦）、筆電、Android手機等電子零組件需求增加，1月營收較去年同期成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文曄今天也公布1月營收777.79億元，從去年12月的高點滑落18.8%，但較去年同期成長5.54%。

文曄財務長林冠男先前表示，AI需求大爆發，帶動公司資料中心以及伺服器相關產品去年營收翻倍成長，文曄去年營收9594.31億元，年增率高達61.38%。展望今年AI伺服器市場維持強勁，加上工業及車用等應用市場逐漸復甦，他看好今年公司營收破兆元不是太大問題。（編輯：張若瑤）1140210

文曄
文曄今年營收要輕取兆元 盼併購Future效益拉升獲利文曄收購新加坡子公司2成股權 提前全資掌控
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：