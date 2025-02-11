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鋼鐵航運點火 台股漲逾230點

2025/2/11 09:22（2/11 09:35 更新）
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台股11日開高，早盤上漲超過230點，最高達到23483點。（中央社檔案照片）
台股11日開高，早盤上漲超過230點，最高達到23483點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北11日電）美國總統川普宣布將對所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%新關稅，鋼鐵類股延續漲勢，人工智慧（AI）及航運類股點火，台股今天開高，早盤上漲超過230點，最高達到23483點。

晶圓代工廠台積電今天股價走揚，早盤最高達1115元、漲幅0.9%；鴻海1月營收創歷年同期次高，今天早盤股價最高181元、漲幅超過4%。AI指標股廣達早盤最高261元，漲逾3.5%。

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鋼鐵類股大成鋼上漲超過5%，世紀鋼漲逾3%。

貨櫃三雄齊揚，長榮、萬海早盤漲幅皆逾1成，陽明上漲約0.7%。（編輯：楊蘭軒）1140211

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