鋼鐵航運點火 台股漲逾230點
2025/2/11 09:22（2/11 09:35 更新）
（中央社記者吳家豪台北11日電）美國總統川普宣布將對所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%新關稅，鋼鐵類股延續漲勢，人工智慧（AI）及航運類股點火，台股今天開高，早盤上漲超過230點，最高達到23483點。
晶圓代工廠台積電今天股價走揚，早盤最高達1115元、漲幅0.9%；鴻海1月營收創歷年同期次高，今天早盤股價最高181元、漲幅超過4%。AI指標股廣達早盤最高261元，漲逾3.5%。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
鋼鐵類股大成鋼上漲超過5%，世紀鋼漲逾3%。
貨櫃三雄齊揚，長榮、萬海早盤漲幅皆逾1成，陽明上漲約0.7%。（編輯：楊蘭軒）1140211
- 鋼鐵航運點火 台股漲逾230點2025/02/11 09:22
- 2025/02/11 08:28
- 2025/02/10 17:38
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美國加徵鋼鋁關稅干擾投資氣氛 投顧：台股持續震盪