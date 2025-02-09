川普揮舞關稅大刀 台股AI主軸不變債券重回避險角色

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（中央社記者吳家豪、羅元駿台北9日電）2025年剛過一個多月，全球市場已歷經川普關稅戰「灰犀牛」和DeepSeek「黑天鵝」事件洗禮。專家認為，人工智慧（AI）仍是台股主軸，DeepSeek的出現，將讓未來投資重心從伺服器轉往客製化晶片與終端設備；在全球央行降息趨勢下，債券也將重回金融市場避險資產角色。

1月23日至31日台股封關期間，全球主要股市漲多跌少，美國總統川普（Donald Trump）就任及美國聯準會（Fed）暫緩降息影響不大，但中國新創公司DeepSeek以低成本AI模型橫空出世，重擊晶片股，導致台股2月3日蛇年開紅盤補跌，終場加權指數重挫830.7點，創收盤第4大跌點，頓時股民人心惶惶。

儘管台股隨後回穩，不過眼看輝達（NVIDIA）和台積電這2大AI概念股的股價都劇烈波動，投資人不禁感到徬徨，是否AI類股還具有投資價值，或者應該先避開這一波修正，金融市場又有哪些不確定因素該注意。

AI仍為股市長期主軸 未來轉向客製化晶片與終端設備

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪表示，最近台股資金轉向非電族群，但基本面沒有明顯亮點，獲利成長力道相對有限，不可能變成市場長期主流。

蔡明翰指出，AI產業資本支出早期聚焦伺服器，等到AI模型訓練完成後，需要更多推理晶片，未來AI終端設備例如AI PC、AI手機也會增加需求。DeepSeek問世後，股市投資重心將從伺服器轉往客製化晶片與終端設備。

他強調，美國4大雲端服務供應商（CSP）每年資本支出動輒數百億美元，目前投資並未減少，現在還在排隊等伺服器出貨，不必擔心AI泡沫化問題，AI是股市長期主軸這件事不會改變。

蔡明翰提醒，科技股現在問題並非財報不佳，而是市場氛圍正在修正。值得注意的是，Google日前公布今年資本支出為750億美元（約新台幣2.46兆元），遠高於市場預期，意味著大型科技公司加碼投資AI不手軟，短期仍是台積電和組裝廠等AI概念股有望受惠。

華南投顧董事長儲祥生則認為，DeepSeek能否用500萬到600萬美元的低成本開發AI大語言模型，值得持續觀察，如果真的只需要這麼少金額，未來市場對硬體投資的策略一定會重新思考。

儲祥生估算，目前美國4大CSP一年資本支出約600億到800億美元，這個金額在DeepSeek問世前就已經規劃好，未來是否會改變，最快要等到下一季財報公布才知道。如果發現AI伺服器需求可能下滑，所有股票的估值都會受影響。

儲祥生提醒， AI伺服器相關股票的基期都偏高，高本益比個股近期面臨修正，加上消費性電子產業處於低檔，還在消化庫存，狀況沒那麼好，投資人需謹慎檢視持股。在DeepSeek影響下，未來AI產業需求可能從雲端走向邊緣端。

談到川普關稅戰影響，儲祥生說，需觀察接下來一個月美國對加拿大和墨西哥採取什麼行動，或許關稅戰只是川普達成其他目標的一種手段。蔡明翰認為，以川普個性，關稅戰一定會玩很久，需觀察長期趨勢。

高股息ETF小心投報率落後 市值型與債券型ETF成新寵

台灣民眾偏好固定配息，可以帶來穩定現金流，去年高股息ETF（指數股票型基金）在台灣掀起申購熱潮，今年卻要小心投報率落後的風險。

新光投信董事長劉坤錫對中央社記者表示，2023年高股息ETF的殖利率約5%至6%，比較符合市場期待，到2024年就降到比較普通的水準，原因在於部分高人氣股票被資金追捧，去年股價衝上高點，有些到現在還在高檔盤整，導致高股息ETF報酬率下滑，連帶影響投資人繼續進場的意願。

劉坤錫觀察，從2023年以來漲多的股票，去年下半年股價都鈍化，市場找不到特別好的題材，回歸到以台股總市值為主的投資方向，聚焦市值型ETF。

他說，台股看起來還沒有要休息的感覺，雖然2月3日蛇年開紅盤波動較大，後面幾天已消化不安情緒，可能繼續保持這樣的市場氛圍。以目前產業和景氣角度來看，加上美國行政干預，台股要往上走好像不是那麼容易，但就算跌下來也還有支撐，呈現區間震盪整理。

另一個值得關注的投資工具是債券型ETF。劉坤錫表示，美國聯準會放緩降息時間，甚至連降息意願都比較觀望，市場上的債券殖利率不容易下跌。考量股市波動較大，不見得能「穩穩賺」，以美國10年期公債殖利率目前約4%至5%來看，未來2、3年如果能讓投資人穩定領取4%至5%報酬，已經是不錯水準。

債券重回避險資產角色 投資人應更注重品質

川普對主要貿易夥伴採取全面關稅措施，「關稅戰」和美國聯準會降息步伐放緩都讓金融市場投資增添不確定性。

在全球央行的降息趨勢下，渣打認為，債券仍是投資組合中的核心。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，隨美國通膨緩步回落、油價維持低檔，加上貿易戰減緩經濟成長速度，債券重回避險資產角色。

劉家豪指出，短期看好成熟市場的非投資等級債券，因為目前美國經濟成長仍強，發債企業的違約率低，買非投資等級債可有較高的殖利率；另外，因為在美元仍強的背景下，渣打也看好成熟市場的投資等級債券和亞洲非投資等級美元債。

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星展（台灣）財管投資顧問部副總裁陳昱嘉則指出，市場波動情況下，投資者應更注意債券的品質，星展目前看好成熟市場的公債與公司債。新興市場債則因川普的關稅戰，加上強美元而承受壓力。

陳昱嘉表示，星展建議投資人以「槓鈴式」存續期間策略，投資3年期內的短天期債券，加上7至10年期的債券掌握較大的利差溢價，應找受惠於川普政策的擴張產業，同時配有防禦性的資產組合。（編輯：林淑媛）1140209