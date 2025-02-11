致新估第1季營收逾20億元 盼每項產品穩定成長

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（中央社記者張建中新竹11日電）電源管理晶片廠致新預期，2025年第1季營收將達新台幣20億至22億元，將較2024年第1季和第4季成長。董事長吳錦川表示，希望每項產品都能夠穩定成長。

致新下午召開線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。第4季營收19.77億元，季減13.23%，因產品組合變化及客戶降價影響，毛利率37%，較第3季下滑3個百分點，歸屬母公司淨利3.76億元，每股純益4.39元。2024年每股純益17.91元，高於2023年的17.33元。

展望2025年第1季，吳錦川預期，第1季營收將約20億至22億元，將優於2024年第1季和第4季水準，希望每項產品都能夠穩定增加，毛利率約36%至38%，營業利益率約16%至18%。

針對中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，吳錦川表示，目前仍無法判斷可能造成的影響，將追蹤關注對人工智慧（AI）伺服器需求影響。

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至於AI電腦（PC）市場，吳錦川說，執行AI模型的硬體要求高，預期具AI功能的PC價格將比一般AI PC更貴，雲端AI服務仍會是主流。非AI產業需求仍看不到亮點。

吳錦川表示，觀察電視面板價格回穩，主要是面板廠進行產能調控所致，目前產能利用率僅約6至7成，其次是中國大陸舊換新政策刺激。至於美國關稅政策，他說，將關注對客戶需求的影響。（編輯：楊蘭軒）1140211