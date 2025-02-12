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張顯耀涉受中國指示介選拉抬郭台銘聲勢 反滲透法起訴
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經部：離岸風電去年新增量民主國家第一 累計逾3GW

2025/2/12 21:14
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（中央社記者曾智怡台北12日電）媒體報導台灣為發展離岸風電產業，不僅多砸新台幣9000億元，現又因歐盟向世界貿易組織（WTO）反映，被迫提前面對國際競爭。經濟部澄清，報導是錯誤計算，且台歐雙方已取得共識，台灣離岸風電去年新增量更是民主國家第一。

截至民國114年1月底，台灣已完成7座離岸商業風場建置，風力機設置累計374座，併網容量為3.04GW。

能源署今天發布新聞稿表示，台灣推動離岸風電是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家作法，初期藉由躉購制度吸引風場業者投入建立市場，才有後續的競價；台灣比起英國、德國等在更短的時間即進入競價，降低台灣發展離岸風電成本。

能源署指出，報導卻以全球罕見、從未實際買到的一度2.5元，去計算所謂的9000億元，完全是錯誤解讀。

能源署表示，歐盟去年7月26日在WTO就台灣離岸風電國產化措施要求進行爭端解決諮商，台歐雙方經過數回合的建設性諮商溝通後，去年11月已達成暫停WTO爭端解決程序共識。

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經濟部表示，將持續輔導台灣具國際競爭力業者進軍國際市場，同時建立關鍵零組件的國內供應鏈，強化台灣能源自主韌性。

能源署補充，根據彭博新能源財經（BNEF）報導，台灣離岸風電113年單年新增併網量達1.783GW，是民主國家第一，台灣已為世界離岸風電領頭羊之一。（編輯：林家嫻）1140212

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