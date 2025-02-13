1月住展風向球亮衰退黃藍燈 分數探2022年底以來新低

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（中央社記者何秀玲台北13日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今天公布1月分數分數39.8分，為2022年底以來新低，燈號為衰退黃藍燈。住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前房市未見明朗，房市若要有所期待，恐須觀察至今年下半年。

陳炳辰指出，今年1月適逢農曆年節，傳統上購屋意願延至年後，加上整體環境偏空，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數為14組，持續秀下限，平均成交組數每週是1.3組，較去年底的0.8組小幅增加，但還是難以回溫論斷。

陳炳辰也表示，供給面一直是2024年保住風向球綠燈關鍵，房市在去年年中傳來銀行貸款危機，9月又面臨央行打炒房政策，買氣早已信心盡失，但建商推案難說停就停，一定的進場節奏讓房市還有討論度，但去年規劃新案終告一段落，建商呼應買氣暫時休兵，供給與需求雙雙降至冰點。

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他也提到，即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多，待售建案數在今年1月來到1104案，再比前月增31案，是2024年4月以來新高，去年初創造的股市熱錢轉房市盛況打回原形。

陳炳辰分析，目前房市買盤觀望氛圍無解，但推案為本業的建商們，在過完農曆年，準備迎接329檔期，不缺席今年上半年的傳統房市旺季，已預告包括台北市松山區、南港區、中山區，與新北市中和區、三重區、林口區、新莊區，與桃園市的中壢區、楊梅區、蘆竹區、龜山區等地將有新作，只是是否為雷聲大、雨點小，再轉為延遲推案，或分期推出以降低風險，變數仍多。（編輯：楊凱翔）1140213