加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／新光三越台中中港店氣爆 1死7傷持續搶救中
首頁 / 產經

1月住展風向球亮衰退黃藍燈 分數探2022年底以來新低

2025/2/13 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北13日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今天公布1月分數分數39.8分，為2022年底以來新低，燈號為衰退黃藍燈。住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前房市未見明朗，房市若要有所期待，恐須觀察至今年下半年。

陳炳辰指出，今年1月適逢農曆年節，傳統上購屋意願延至年後，加上整體環境偏空，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數為14組，持續秀下限，平均成交組數每週是1.3組，較去年底的0.8組小幅增加，但還是難以回溫論斷。

陳炳辰也表示，供給面一直是2024年保住風向球綠燈關鍵，房市在去年年中傳來銀行貸款危機，9月又面臨央行打炒房政策，買氣早已信心盡失，但建商推案難說停就停，一定的進場節奏讓房市還有討論度，但去年規劃新案終告一段落，建商呼應買氣暫時休兵，供給與需求雙雙降至冰點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他也提到，即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多，待售建案數在今年1月來到1104案，再比前月增31案，是2024年4月以來新高，去年初創造的股市熱錢轉房市盛況打回原形。

陳炳辰分析，目前房市買盤觀望氛圍無解，但推案為本業的建商們，在過完農曆年，準備迎接329檔期，不缺席今年上半年的傳統房市旺季，已預告包括台北市松山區、南港區、中山區，與新北市中和區、三重區、林口區、新莊區，與桃園市的中壢區、楊梅區、蘆竹區、龜山區等地將有新作，只是是否為雷聲大、雨點小，再轉為延遲推案，或分期推出以降低風險，變數仍多。（編輯：楊凱翔）1140213

陳炳辰
住展：台北新成屋兩極化發展 新北愈賣愈貴住展：北台灣6大百億指標建案 明年上半年可望登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：