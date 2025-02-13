台積電楠梓擴建計畫案 高市環評初審過關

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）台積電高雄楠梓擴廠今天再度審議環評，委員會通過初審，台積電表示，中長期目標2040年實際用電量100%再生能源，工業用水則由市府建置再生水廠達100%使用再生水。

高雄市政府環保局今天上午舉行「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審議會，台積電目前於楠梓產業園區已啟動第1、2期建廠興建中，P3廠東側擴建P4、P5廠的第一階段環評，P3廠計畫已於去年7月通過環評，會中開放公民團體、環團旁聽、發言，過程公開、透明，審議過程也相當理性和平。

針對公民團體關心溫室氣體排放衝擊城市減量目標，環保局指出，此案經使用再生能源、製程設備改善等碳排減量措施後，減少54%排放，未來增量也將隨再生能源佔比提升而逐年遞減，環保局評估不影響高雄2030年減量目標。

針對公民團體特別關注「園區累加評估」、「淨零減排」、「空污抵換」及「綠電再生水」等議題，環保局指出，台積電明確表示已將園區5座半導體廠開發的各項環境衝擊，影響疊加納入評估與分析，並承諾開始量產後，每年取得實際用電25%再生能源，中長期目標為2030年取得60%，2040年取得實際用電量100%再生能源。

未來也將辦理溫室氣體增量抵換，抵換比例每年10%連續執行10年，空氣污染物增量部分，將以1：1.2方式抵換，以達成實質減量；工業用水也由市府建置再生水廠達100%使用再生水。

環保局表示，搭配「淨零示範區」推動後勁地區「再生能源」綠電方案，由市府主導建置太陽能光電，除減輕民眾用電負擔，分階段加入在地企業及市民合作機制，透過直供、轉供方式取得在地社區綠電，達成企業、民眾、環境三贏效果，此方案也獲台積電支持。

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在「空品強化監測」，目前第一期園區將設置相關空品監測站，設置點位採用AERMOD空氣污染擴散模式模擬方式，執行污染物排放模擬，由模擬污染物著地濃度及其點位結果，設置4座空品監測站，相關模擬並須經專家學者審查確認；後續將依整體科學園區建置後，重新評估空品監測站增設分布。

環保局強調，市府始終秉持資訊公開、公民參與等原則廣納建言，未來將由目的事業主管機關以整體園區開發環境影響評估書件提送環境部審議，市府以經濟發展與環境保護並重施政方向，達到城市永續發展目標。（編輯：陳仁華）1140213