黃崇仁出席AI峰會 馬克宏、莫迪盼台灣助力主權AI

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（中央社記者張建中新竹13日電）力積電今天召開線上法人說明會，董事長黃崇仁因人在法國巴黎參加AI行動峰會缺席，據副總經理譚仲民轉述，法國總統馬克宏與印度總理莫迪都希望台灣能在各國建立主權AI時提供技術協助。

譚仲民在法說會一開場說，黃崇仁原本要主持法說會，不過，黃崇仁現在人在巴黎參加人工智慧行動高峰會（Artificial Intelligence Action Summit）而缺席。

譚仲民表示，黃崇仁應邀參加法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）國宴，宴會中還與莫迪（Narendra Modi）等政商界人士交流，馬克宏與莫迪都希望台灣能在各國建立主權AI時提供技術協助。台灣在世界各國建構AI基礎架構過程中受到重視。

力積電公布2024年第4季營運結果。第4季營收新台幣111.32億元，季減4%，主因為淡季效應，客戶部分產品出貨延遲影響。

受產能利用率下降、中國大陸同業競爭，面板驅動IC與影像感測器產品單價不佳，加上認列一次性晶圓材料長單，力積電第4季毛損率達11.1%，稅後淨損15.01億元，每股虧損0.36元。

力積電2024年總營收447.26億元，毛利率1.2%，稅後淨損67.77億元，每股虧損1.64元。

力積電總經理朱憲國表示，因應美國總統川普上任關稅不確定性，去年10月開始有些邏輯產品客戶提前投片，不過，終端消費性市場沒有太大變化。

至於與中國廠商直接競爭的面板驅動IC和影像感測器產品，將持續面臨價格壓力。記憶體方面，利基型記憶體需求平淡，投片比較弱。

電源管理晶片方面，朱憲國說，手機市場需求維持穩定，車用有明顯回升趨勢，AI用的新產品於2024年第4季投片，每月達數千片，今年目標達到單月投片1萬片規模。

朱憲國表示，電源管理晶片營收比重約15%至16%，未來投片量可望倍增，應可有效填補面板驅動IC和影像感測器空缺。

朱憲國指出，力積電將積極發展3D晶圓堆疊、2.5D中介層、氮化鎵、氧化物半導體和矽電容等新興領域，避免與中國大陸廠商直接競爭。

力積電將把握去中化商機，此外，與印度塔塔電子合作案進展良好，朱憲國說，力積電順利取得第2筆技轉款項，已派建廠團隊進駐印度，塔塔也派近百名工程師來台受訓，未來將擴大與塔塔合作。

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朱憲國表示，力積電2024年第4季產能利用率平均約72%，其中，8吋廠產能利用率57%、12吋廠產能利用率約76%，預期2025年第1季可望微幅上升。

力積電2024年資本支出7.39億美元，低於原估的8.1億美元，預期2025年資本支出約4.77億美元。譚仲民說，隨著銅鑼廠支出減少，未來資本支出會比較平緩。（編輯：林家嫻）1140213