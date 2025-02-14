PChome法人董事改派代表人 統一集團取得2席

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（中央社記者何秀玲台北14日電）去年統一集團入股PChome網路家庭，持有3成股權，網路家庭今天公告，法人董事改派代表人，統一取得2席董事。原法人董事賽特資訊服務代表人為曾薰儀和周厚宇，改由統一超物流長胡長熹和統一超數位發展中心主管林振德。

業界解讀，統一集團近年持續布局物流事業，在北中南都打造大型物流園區，未來與網家在電商物流服務將有機會進行深化合作。

網路家庭2024年10月公告，董事會通過私募普通股案，引進統一集團參與認購，持股約占網家增資後股份30%，統一成網家最大股東，接著2024年12月召開股東臨時會，確認此合作案定價與交易完成。

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網路家庭今天公告，原法人董事賽特資訊服務代表人，改由統一超商胡長熹和林德擔任。胡長熹目前擔任統一超商物流長，從事物流業超過30年，期間也曾擔任過全聯物流部主管，具物流自動化建置及整合專業。

林振德現任統一超商數位發展中心主管，也曾擔任Yahoo奇摩前董事總經理，具備網路媒體、網路產品技術開發以及電商營運管理專業。（編輯：張均懋）1140214