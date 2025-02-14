花旗銀行董事會通過張聖心接董事長 馮淑儀任總經理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北14日電）花旗（台灣）銀行今天舉行董事會，通過由花旗（台灣）銀行總經理張聖心接替日前宣布退休的安孚達出任董事長；同時，台灣金融市場事業群負責人馮淑儀將接任花旗（台灣）銀行總經理，人事案將呈報主管機關核准。

花旗（台灣）銀行表示，張聖心及馮淑儀的新人事案預計於4月1日生效。

花旗（台灣）銀行指出，馮淑儀於1998年加入花旗集團，曾任花旗環球證券總經理，帶領團隊成長，並於2022年起擔任花旗（台灣）銀行金融市場事業群負責人，為花旗（台灣）銀行制定並執行花旗集團產品策略，建立強健的風險管理紀律和文化。

花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）透過新聞稿表示，在張聖心和馮淑儀的領導下，花旗台灣具備絕佳優勢，將再造花旗業務新高峰，花旗將繼續與客戶密切合作，協助在台灣和全球發展業務。

透過 Google News 追蹤中央社

張聖心則指出，花旗憑藉在全球90多個市場的跨國網絡優勢、服務遍及180多個市場，透過創新產品，過去60年來持續為台灣企業提供跨境金融解決方案，協助台灣企業走向國際，同時吸引外資進入台灣。

花旗（台灣）銀行表示，自2020年來，花旗透過全球股票與債券資本市場，為台灣企業募集逾250億美元資金，花旗將持續深耕台灣，運用全球資源與專業，為企業提供更多元的金融服務。（編輯：林淑媛）1140214