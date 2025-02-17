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外資上週賣超304億元 砍台積電買中鋼

2025/2/17 15:23
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（中央社記者曾仁凱台北17日電）美國總統川普再提台灣搶走美國晶片生意，台積電股價承壓，拖累上週台股下跌325.66點或1.39%，集中市場指數14日收在23152.61點。根據證交所統計，外資上週賣超新台幣304.71億元，賣超前3名上市公司為台新金、神達、台積電。

上週外資自集中市場賣超第1名上市公司為台新金，賣超4萬4102張，其次是神達的3萬9131張；第3名則是台積電，遭外資減碼3萬2685張。

上週外資買超榜前3名則為中鋼10萬7701張，凱基金9萬6968張，和大成鋼3萬9857張。

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值得注意的是，川普力促俄烏停火，以鋼鐵股為首的戰後重建概念族群股價強彈，上週外資買超前3名，鋼鐵股就包辦2席。

根據證交所統計，今年初至2月14日止，外資累計賣超1282.36億元，外資總持有股票市值為33兆3249億元，占全體上市股票市值的44.85%。（編輯：楊蘭軒）1140217

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