台積電尾盤急拉 台股漲160點收在最高點23666點

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台股持續受到美國總統川普政策干擾，今天全場在平盤附近狹幅震盪，不過台積電尾盤急拉，帶動集中市場指數終場上漲160.78點，收在全天最高點23666.11點，成交值約新台幣3307億元。

3大權值股漲跌互見，台積電尾盤拉升，終場上漲15元或1.38%，收在1100元；鴻海上漲1元或0.55%，收183.5元；聯發科下跌10元或0.65%，收在1535元。

另外市場持續關注俄烏和談進度，近期受惠戰後重建商機題材而股價大漲的鋼鐵族群，今天漲勢也暫歇，中鋼終場下跌0.45元或1.97%，收在22.4元；大成鋼也下跌0.35元或0.81%，收42.75元。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美國總統川普（Donald Trump）先前已經預告，預計2月18日起對晶片課徵關稅。蔡明翰提醒投資人還是要尊重利空，因為晶片關稅對台灣而言衝擊可能會滿大，除了對半導體、科技相關廠商造成直接影響，也可能拖累美國民眾消費力道，塵埃落定前，預期台股很難有太大表現。

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至於最近受惠美國鋼鋁關稅，鋼鐵族群股價大漲，蔡明翰認為這主要是跌深反彈和資金效應所致。他分析，去年台股大漲，但鋼鐵族群股價不升反降，最近低位階的股票都出現一波跌深反彈。

其次，最近半導體業烏雲籠罩，電子股休息，資金流向非電族群，鋼鐵、塑化、散裝航運股價反彈回升。蔡明翰提醒投資人在操作上要留意電子股走勢，提防資金又回流。（編輯：楊凱翔）1140218