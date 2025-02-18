台啤贊助經典賽資格賽 邀台灣隊長陳傑憲擔任代言人

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（中央社記者張璦台北18日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將登場，台酒今天表示，邀請「台灣隊長」陳傑憲擔任台灣啤酒品牌代言人，同時，將贊助經典賽資格賽，以表達對棒球運動的支持。

台灣菸酒公司今天表示，台灣啤酒長期支持台灣體育賽事，隨著棒球國際賽事即將登場，台啤釋出全新品牌計畫，以「挺台灣棒球」為核心精神，邀請棒球國手陳傑憲擔任品牌代言人，象徵團結與拚搏精神，共同迎接台灣棒球的新篇章。

台酒指出，棒球不只是比賽，更是一種台灣全民共同的熱血記憶，此次邀請陳傑憲代言，不僅因為他在球場上的卓越表現，更因為他的拚勁、親和力及對棒球的熱愛，與台啤品牌精神不謀而合。

台酒表示，台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，隊長陳傑憲揮出全壘打後在胸前比出的空框，讓台酒董事長湯期安深受感動，並表示陳傑憲胸前的位置，希望可以讓台灣啤酒補上，因此促成這次代言合作。為迎接經典賽台灣區資格賽，台啤也釋出相關代言花絮影片。

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台酒指出，這次台啤以代言合作及贊助經典賽資格賽表達對棒球運動的支持，希望全台球迷支持2月21日、22日、23日、25日舉行的經典賽台灣區資格賽事，期待中華隊能在每場比賽中發揮實力，旗開得勝。

台酒表示，台啤邀請陳傑憲擔任全品牌代言人，展現與年輕族群靠攏的決心，未來將持續透過行銷活動、產品創新及運動贊助，深化對棒球運動的支持。（編輯：林家嫻）1140218