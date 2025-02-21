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茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元

2025/2/21 17:33
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（中央社記者張建中新竹21日電）IC設計廠茂達和大中2024年營運同步回升，茂達每股純益新台幣9.89元，董事會決議每股配發8.6元現金。大中2024年每股純益6.09元，每股配發4.3元現金股利。

隨著電腦市場需求回溫，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠大中2024年營收27.16億元，增加2.24%，在本業和業外同步增長推升下，稅後淨利2.26億元，增加51.33%，每股純益6.09元。

大中董事會決議每股配發4.3元現金股利，配發率約70.6%，以大中今天收盤價114元計算，殖利率約3.77%。

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除電腦市場回溫，茂達風扇馬達驅動IC也不斷擴大，帶動2024年總營收攀升至60.9億元，增加12.43%，歸屬母公司淨利7.2億元，年增約41%，每股純益9.89元。

茂達董事會決議每股配發8元現金股利，另以資本公積每股配發0.6元現金，合計每股配發8.6元現金，以今天收盤價183.5元計算，殖利率約4.69%。（編輯：林家嫻）1140221

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