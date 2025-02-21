加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽圖文直播 西班牙4比0領先台灣
首頁 / 產經

1月新承作新青安占比攀7個月高點 央行正面解讀

2025/2/21 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天公布5大銀行新承做房貸統計，受到農曆春節的季節性因素影響，新承作房貸大減358.68億元，降至645.99億元，不過新青安房貸占比升抵38.65%，為7個月來最高、上路以來次高，央行認為，這代表政策推動下，信用資源確實流向無殼蝸牛族群。

央行公布2025年1月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為新台幣645.99億元，較去年12月大減358.68億元，主要是因農曆春節假期落在1月，導致工作天數減少5個工作天，往年農曆春節當月，新承作房貸也多會銳減。

不過對照去年農曆春節落點2月，當時五大銀行新承做房貸金額為557.51億元，今年1月規模仍然擴增。

央行經研處副處長曹體仁說明，從價量因素分析新承做房貸成長的原因，量的部分，今年1月建物買賣移轉棟數低於去年2月，顯示交易量未增溫，價的部分，去年房價依舊正成長，由此看來，房貸規模擴增主要受房價上揚的因素推動。

至於1月新承做房貸利率為2.238%，月增0.014個百分點，不只連4月走揚，更創16年新高。曹體仁分析，央行祭出選擇性信用管制，以及銀行法第72條之2等限制下，銀行加強不動產風險資產控管，或是採取「以價制量」，均推動利率往上走。

央行今天同步提供新青安房貸占五大銀行新承做房貸的占比為38.65%，和去年12月的32.26%相比，大幅跳升，寫下7個月以來的最高。

新青安因為提供優惠條件，一度引發「搶貸潮」，迫使財政部出面補漏洞，端出精進政策，並督導公銀，嚴抓投機炒作，如今占比又攀高，引發關注。

google news透過 Google News追蹤中央社

曹體仁解釋，這波新青安方案對新承做房貸占比高點落在2024年6月的40.92%，今年1月寫下次高，但意義大不同，今年1月的分子、分母都下降，只是分母降更多，也就是說，新承做購屋貸款減幅大於新青安，使得新青安占比反而增加，顯示信用資源正流向無自用住宅的族群，這是央行希望看到的結果。

房市買氣漸漸冷卻，交易量也縮水，媒體詢問，市況是否呈現「量縮價穩」，曹體仁說明，觀察民間如信義房屋、永慶房屋、國泰房地產指數等房價指標，走勢略有分歧，有些上漲，有些往下，即便指數上揚，增幅也有收斂，可以拉長時間觀察，較能更精準掌握房價走勢。（編輯：林興盟）1140221

曹體仁
台股高檔震盪 去年12月證券劃撥存款餘額微幅上升台股盤整 11月證券劃撥存款餘額創歷年最大減量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：