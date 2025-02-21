1月新承作新青安占比攀7個月高點 央行正面解讀

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天公布5大銀行新承做房貸統計，受到農曆春節的季節性因素影響，新承作房貸大減358.68億元，降至645.99億元，不過新青安房貸占比升抵38.65%，為7個月來最高、上路以來次高，央行認為，這代表政策推動下，信用資源確實流向無殼蝸牛族群。

央行公布2025年1月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為新台幣645.99億元，較去年12月大減358.68億元，主要是因農曆春節假期落在1月，導致工作天數減少5個工作天，往年農曆春節當月，新承作房貸也多會銳減。

不過對照去年農曆春節落點2月，當時五大銀行新承做房貸金額為557.51億元，今年1月規模仍然擴增。

央行經研處副處長曹體仁說明，從價量因素分析新承做房貸成長的原因，量的部分，今年1月建物買賣移轉棟數低於去年2月，顯示交易量未增溫，價的部分，去年房價依舊正成長，由此看來，房貸規模擴增主要受房價上揚的因素推動。

至於1月新承做房貸利率為2.238%，月增0.014個百分點，不只連4月走揚，更創16年新高。曹體仁分析，央行祭出選擇性信用管制，以及銀行法第72條之2等限制下，銀行加強不動產風險資產控管，或是採取「以價制量」，均推動利率往上走。

央行今天同步提供新青安房貸占五大銀行新承做房貸的占比為38.65%，和去年12月的32.26%相比，大幅跳升，寫下7個月以來的最高。

新青安因為提供優惠條件，一度引發「搶貸潮」，迫使財政部出面補漏洞，端出精進政策，並督導公銀，嚴抓投機炒作，如今占比又攀高，引發關注。

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曹體仁解釋，這波新青安方案對新承做房貸占比高點落在2024年6月的40.92%，今年1月寫下次高，但意義大不同，今年1月的分子、分母都下降，只是分母降更多，也就是說，新承做購屋貸款減幅大於新青安，使得新青安占比反而增加，顯示信用資源正流向無自用住宅的族群，這是央行希望看到的結果。

房市買氣漸漸冷卻，交易量也縮水，媒體詢問，市況是否呈現「量縮價穩」，曹體仁說明，觀察民間如信義房屋、永慶房屋、國泰房地產指數等房價指標，走勢略有分歧，有些上漲，有些往下，即便指數上揚，增幅也有收斂，可以拉長時間觀察，較能更精準掌握房價走勢。（編輯：林興盟）1140221