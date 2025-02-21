彰縣要求風電優先給當地企業 TOWIA：密切溝通合作

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（中央社記者曾智怡台北21日電）彰化縣政府要求離岸風電開發商若欲取得開發同意函，須承諾每年提供10%綠電，優先供應在地中小企業。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）今天表示，理解縣府綠電媒合用心，將持續與縣府密切溝通合作，確保風電產業與地方發展均衡。

為紓解綠電分配不均問題，彰化縣政府要求開發商若欲取得地方主管機關同意函，須承諾每年提供10%綠電，優先供應在地中小企業，並比照環評規範舉辦公開說明會。

據了解，因目前縣府訂出承諾書條件，規範已趨於明確，且符合風場專案融資可行性，多數在彰化開發離岸風電業者皆正面看待此事。

TOWIA今天透過新聞稿表示，取得離岸風電開發與地方發展、居民生活和環境保護之間的平衡，是業者非常重視的基本原則；台灣所有離岸風電案場在開發過程中，皆依法規辦理環評並舉辦地方公開說明會，使開發場址周邊的利害關係人得以充分了解開發影響並表示意見。

TOWIA指出，業者也樂於積極採納地方意見，確保案場的規劃能夠取得地方充分共識，促進地方產業發展共榮。

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TOWIA表示，在淨零目標與碳定價政策的影響下，台灣各級企業對綠電需求成長力道強勁，樂見台灣企業積極導入綠電，共同推動淨零碳排，亦歡迎彰化縣政府領導協助地方企業增加綠電使用、促進在地產業進行能源轉型。

為達成更切合雙方需求的商業模式，TOWIA表示，業者與縣府會持續緊密溝通，在離岸風電市場涉及多方機制的獨特商業架構下，攜手找出業者、縣府及地方產業多贏的合作方案，進一步提升在地綠電使用的普及性。（編輯：林克倫）1140221