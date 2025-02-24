民眾2024年出國刷卡2314億元創高 日韓占過半

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（中央社記者羅元駿台北24日電）全球旅遊市場回溫、民眾出國熱絡。聯卡中心今天指出，台灣民眾2024年海外實體刷卡交易金額達新台幣2314億元、年增31.3%，創下新高。分析消費地區，日本與韓國刷卡金額合計占前10名地區的55.3%。

聯卡中心今天發布新聞稿指出，透過信用卡大數據平台的數據資料，分析2024年國內持卡人以信用卡於外國商店實體交易的消費資料。

聯卡中心指出，疫情過後出國旅遊人次成長，跨境支付需求成長更驚人。自2022年開始，台灣民眾以信用卡在國外商店（面對面交易）的消費總金額逐年增加，2024年衝上2314億元，較2023年的1762.69億元成長31.3%，並創歷史新高。

聯卡中心進一步分析，2024年國家及地區分布前10名依序為日本、南韓、美國、法國、英國、義大利、香港、澳門、中國、泰國。其中，民眾於日本總消費金額占比41.57%、穩坐冠軍，若加計韓國的13.73%，則占前10名國家及地區的55.3%。

聯卡中心觀察，因日圓去年貶值和購物退稅較便利，民眾赴日消費以百貨公司、零售業及服飾業為主；韓國則以醫療保健及美髮美容業為大宗，形成南韓「美容觀光」趨勢。

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聯卡中心表示，消費前10名國家及地區中，澳門平均單筆刷卡金額最高、達1萬7759元，可能與博弈娛樂活動有關。英國則是平均每卡消費筆數和刷卡金額最高，分別為20.56筆和9萬2921元，可能原因為英國是台灣熱門留學國家，有較大比例的長期居留旅客。

聯卡中心補充，2024年台灣信用卡跨境消費金額達6023.39億元、年增30.9%，其中61.6%屬於非面對面交易，38.4%屬於面對面交易，此次數據為海外面對面交易。（編輯：楊蘭軒）1140224