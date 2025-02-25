聯發紡織竹北廠停產 緯創進駐推智慧產業

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）民進黨竹縣議員蔡蕥鍹今天說，聯發紡織竹北廠曾因空污及噪音問題影響當地民眾生活品質，地方盼轉型，竹縣府表示，聯發紡織竹北廠停產，後續由緯創資通公司進駐，轉型智慧產業。

蔡蕥鍹今天告訴中央社記者說，她長期關注地方環境問題獲民眾陳情，聯發紡織竹北廠過去因空污及噪音，影響當地民眾生活品質。

蔡蕥鍹說，過去她曾向廠方提出轉型等建議，盼聯發紡織思考傳統產業轉型方案，包含如改造舊有廠區注入人文創意，創造不同產值，昨天聯發紡織竹北廠停產，廠房轉租緯創，民眾支持該區轉為智慧科技產業。

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新竹縣政府透過文字表示，聯發紡織竹北廠過去以傳統製造業為主，當地民眾盼能藉由產業升級，改善環境，縣府尋求企業合作，為廠區轉型鋪路，昨天確定由緯創資通進駐，以推動人工智慧技術發展。

竹縣府說，緯創資通預計將在該基地發展AI運算、智慧製造及自動化應用，吸引更多相關企業進駐，帶動新竹縣的產業升級與發展。（編輯：林恕暉）1140225