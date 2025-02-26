加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
主計總處下修今年經濟成長率至3.14% 刪預算削弱動能
首頁 / 證券

穎崴去年每股賺34.31元創新高 擬配息25元

2025/2/26 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體測試介面廠穎崴公布2024年財報，受惠人工智慧（AI）晶片測試需求強勁，去年稅後獲利新台幣11.86億元，年增155%創歷史新高，每股基本純益34.31元，董事會今天通過擬配發現金股利每股25元。

穎崴去年合併營收57.98億元，年增57.47%，創歷史新高，全年毛利率43.7%，年增6.7個百分點，營業利益率23.6%，年增8.5個百分點；去年稅後淨利11.86億元，年增155%，創歷史新高，每股純益34.31元。

穎崴去年第4季合併營收15.39億元，季減20.27%，創同期次高，稅後淨利3.58億元，季減11.4%，為同期次高，單季每股純益10.23元。

google news透過 Google News追蹤中央社

穎崴說明，去年受惠AI、高效能運算（HPC）、手機等應用強勁需求，推升高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產能及出貨量，均創歷史新高；高雄二廠自製探針月產能提前達300萬支針目標，月產能創新高。

展望今年，穎崴預期，AI、HPC營收占比將持續提升外，微機電MEMS探針卡將成今年重要動能，今年業績目標成長雙位數百分比，今年探針卡和測試座業績可優於去年；今年AI業績和比重可較去年成長，預期北美市場業績占比持續超過6成。（編輯：張均懋）1140226

#北美
#探針卡
#穎崴
穎崴
地緣政治台廠馬來西亞擴點 布局搶攻印度伊斯蘭市場穎崴：今年業績目標雙位數成長 2027年營收破百億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：