穎崴去年每股賺34.31元創新高 擬配息25元

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體測試介面廠穎崴公布2024年財報，受惠人工智慧（AI）晶片測試需求強勁，去年稅後獲利新台幣11.86億元，年增155%創歷史新高，每股基本純益34.31元，董事會今天通過擬配發現金股利每股25元。

穎崴去年合併營收57.98億元，年增57.47%，創歷史新高，全年毛利率43.7%，年增6.7個百分點，營業利益率23.6%，年增8.5個百分點；去年稅後淨利11.86億元，年增155%，創歷史新高，每股純益34.31元。

穎崴去年第4季合併營收15.39億元，季減20.27%，創同期次高，稅後淨利3.58億元，季減11.4%，為同期次高，單季每股純益10.23元。

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穎崴說明，去年受惠AI、高效能運算（HPC）、手機等應用強勁需求，推升高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產能及出貨量，均創歷史新高；高雄二廠自製探針月產能提前達300萬支針目標，月產能創新高。

展望今年，穎崴預期，AI、HPC營收占比將持續提升外，微機電MEMS探針卡將成今年重要動能，今年業績目標成長雙位數百分比，今年探針卡和測試座業績可優於去年；今年AI業績和比重可較去年成長，預期北美市場業績占比持續超過6成。（編輯：張均懋）1140226