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擴大對美投資下 陳其邁：台積電投資高雄計畫不變

2025/3/6 12:18（3/6 13:16 更新）
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台積電對美國擴大投資。高雄市長陳其邁（左3）6日到仁武區出席活動時接受聯訪指出，台積電投資高雄計畫不變，盼藉台積電先進製程投資高雄，讓高雄結合行政院半導體S廊帶計畫，形成最有韌性及競爭力半導體產業聚落。中央社記者張已亷攝 114年3月6日
台積電對美國擴大投資。高雄市長陳其邁（左3）6日到仁武區出席活動時接受聯訪指出，台積電投資高雄計畫不變，盼藉台積電先進製程投資高雄，讓高雄結合行政院半導體S廊帶計畫，形成最有韌性及競爭力半導體產業聚落。中央社記者張已亷攝 114年3月6日
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（中央社記者張已亷高雄6日電）台積電對美國擴大投資，高雄市長陳其邁今天表示，台積電投資高雄計畫不變，盼藉台積電先進製程投資高雄，讓高雄結合行政院半導體S廊帶計畫，形成最有韌性及競爭力半導體產業聚落。

美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間研發中心。

陳其邁今天到仁武區出席「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，會前接受聯訪指出，昨天環評會通過台積電P4、P5廠相關環評，據台積電人員明確表示，他們投資高雄計畫不變，會如期如質進行；目前P1廠預計今年開始營運，P2廠會在明年，P3廠已開始興建，P4、P5廠也即將開始動工。

陳其邁表示，配合台積電投資高雄、投資台灣計畫，包括周邊相關先前已進駐如英特格、德商默克或各大設備供應商，目前已齊聚高雄，盼藉台積電先進製程投資高雄，能讓高雄在整個半導體生態系，結合行政院半導體S廊帶計畫，形成最有韌性及競爭力半導體產業聚落。

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陳其邁指出，這幾天有相關媒體報導，對台積電到美國投資有很多不同揣測，以高雄建廠進度及整個相關計畫部分，陳其邁說，「我可以明確告訴大家，投資高雄的計畫沒有改變」。

陳其邁表示，仁武區人口成長非常快，目前約9.9萬人，已超越岡山區，尤其台積電P1廠員工陸續進駐，第二批台積電P2廠約1500、1600名員工也將進駐，居住區多集中左營、楠梓及仁武區，因此仁武區將逐漸有非常多外來人口，隨之帶來公托及國中小學校等需求成長，高雄市目前計有62所公托，預計明年將布建達85所，將滾動式調整設置公托數量，以滿足市民需求。（編輯：陳仁華）1140306

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