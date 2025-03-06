工研院開發能源管理技術 導入零售業助節能減碳

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（中央社記者張建中新竹6日電）工研院今天宣布，開發的「敏捷部署需量反應之能源管理技術」已導入國內多家超商與超市，透過人工智慧技術優化冷櫃與空調管理，有效降低能源消耗，協助業者實現節能減碳目標。

工研院今天發布新聞稿，綠能與環境研究所所長劉志文表示，便利商店與超市全年無休，冷凍冷藏設備與空調的高耗能一直是業界痛點。

劉志文說，工研院開發的敏捷部署需量反應之能源管理系統，運用AI技術即時監控與調節設備運行，並根據店內顧客流量、天氣變化及冷櫃使用頻率進行調整，不僅節能，也能配合電網需量反應，為零售業創造綠能經濟模式。

工研院表示，在電力需求高峰時段，冷櫃系統可提前進行儲冷，讓業者配合電網需量反應，抑止尖峰用電。此外，系統僅需3天即可完成安裝，且無須更換原有冷凍冷藏設備，大幅降低轉換門檻，讓業者能夠快速採用。

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工研院指出，系統還可協助業者將能耗設備轉換為支援需量反應的儲能設備，讓業者能夠參與能源交易市場，轉型為電網聚合商。這項技術獲得2024年全球百大創新獎，並入圍2025愛迪生發明獎。

工研院預計4月8日舉辦「2025 ITRI NET ZERO DAY—打造能源效率新勢力論壇暨特展」，將展出敏捷部署需量反應之能源管理等逾30項技術，涵蓋能源供給、需求使用、低碳製造、永續環境等4面向。（編輯：林家嫻）1140306