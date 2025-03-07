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台指期夜盤下挫 法人：不利台股表現恐測波段低點

2025/3/7 08:21（3/7 08:59 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北7日電）美股主要指數6日全面下挫，道瓊工業指數下跌427.51點，那斯達克指數下挫483.47點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾4.5%，台指期夜盤下挫343點，恐不利台股表現，回測波段低點22359點。

美國總統川普暫緩對加拿大、墨西哥部分商品課徵關稅，美股主要指數6日依然全面走跌。道瓊工業指數下跌427.51點，跌幅0.99%，標準普爾500指數下跌104.11點，跌幅1.78%，那斯達克指數下挫483.47點，跌幅2.61%，費城半導體指數重挫212.95點，跌幅4.53%。

國內外產業訊息方面，總統賴清德與台積電董事長暨總裁魏哲家6日共同召開記者會，魏哲家表示，擴大對美國投資是因為客戶需求非常大，明年生產線已經全滿，2027年要蓋的產線也被訂，並強調不會影響台灣投資，今年將在台灣蓋11個生產線。

裕隆2024年稅後淨利新台幣39.54億元，年減15.7%，每股純益3.78元，董事會決議每股配發1.3元現金股利。

台灣食品龍頭統一企業2024年歸屬母公司淨利206.73億元，年增12.7%，獲利創近4年新高，每股純益3.64元，董事會決議每股配發現金股利3元。

受惠台電對變壓器等拉貨，重電大廠士林電機2024年稅後淨利30.25億元，年增28.85%，創下新高，每股純益5.81元，董事會通過每股擬配發現金股利4.5元。

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法人表示，台股6日再度失守半年線關卡，台積電ADR下挫逾4.5%，台指期夜盤挫跌343點，恐不利台股表現，回測波段低點22359點。美股持續牽動台股走向，是重要觀察指標。（編輯：林家嫻）1140307

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