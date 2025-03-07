全球數位人權大會 數發部：強化台灣數位外交地位

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（中央社記者蘇思云台北7日電）數發部今天表示，全球最大規模的科技與人權會議全球數位人權大會2月27日落幕，吸引聯合國、歐盟、微軟、Google、Meta等代表參與，為台灣帶來至少逾新台幣1億元的經濟產值，進一步強化台灣在全球數位外交的地位，也助台灣突破AI國際參與的限制。

數位發展部今天發布新聞稿，全球數位人權大會（RightsCon）為期4天，吸引來自155個國家、共3217名數位領域專家、學者及業界代表參與，這次大會在台北世貿中心舉行，創下會議史上最多參與人數紀錄，展示台灣在數位發展及民主治理領域的國際影響力。

數發部政務次長林宜敬指出，數發部和外交部成功為台灣爭取舉辦此重要國際會議的機會，展現台灣在數位韌性和民主成就的實力，也為台灣打開更多國際合作的契機。

數發部指出，副總統蕭美琴和行政院副院長鄭麗君也受邀出席活動並擔任致詞嘉賓，兩人都透過台灣民主人權運動發展進程，與各國代表分享數位治理的「台灣模式」，勉勵國際社會一起為促進數位人權保障、邁向更好的數位社會而努力。

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這次會議，台灣積極參與各項討論，更就2月11日剛在巴黎結束的人工智慧行動高峰會（AI Action Summit），與法國政府、歐洲議會、跨國企業及國際非政府組織就數位人權、人工智慧及資通安全等議題進行更深入的後續延伸討論，傳達台灣訊息與觀點。

數發部數位國際司長莊盈志表示，台灣政府成功獲得11個正式議程的討論機會，更自行辦理9場場邊活動，展現台灣在數位民主的領先地位。數發部這次也受邀參加人工智慧、資通安全等4場高階閉門會議，顯示台灣國際能見度大幅提升，對未來產業發展具有深厚影響。（編輯：蘇志宗）1140307