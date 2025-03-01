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Skype 5/5終止服務 主打語音視訊一代通訊霸主走入歷史

2025/3/1 13:11（3/1 13:31 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者何秀玲台北1日電）微軟（Microsoft）2月28日宣布，Skype將於今年5月5日後停用，未來用戶可使用Microsoft Teams，新功能包括免費通話和傳訊，以及會議與社群等。

曾是通訊軟體霸主的Skype，2003年8月由瑞典的詹士莊（Niklas Zennstroem）和丹麥的佛里斯（Janus Friis）研發推出。它利用點對點通話技術，支援語音通訊，讓身處世界不同角落的民眾，可免費高音質語音通話，相當受到歡迎。

2013年10週年時，Skype曾達3億使用者，每天撥打20億分鐘線上視訊電話。

微軟在2011年以85億美元收購Skype，創下當時史上最大的一筆收購案，但最後並未如預期中成功。

微軟官網中指出，多年來溝通方式發生巨大變化，從即時通訊到視訊通話，科技不斷改變人們聯絡方式。為了簡化微軟的免費消費者通訊產品，以便更能適應客戶需求，將在今年5月停用Skype，專注於免費整合聊天和視訊會議的Microsoft Teams。

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微軟指出，透過Microsoft Teams，用戶可使用Skype中許多相同核心功能，例如一對一通話和群組通話、訊息傳遞和檔案共享。此外，Teams還提供增強功能，例如免費主持會議、管理日曆以及建立和加入社群。

微軟也表示，目前Skype訂閱用戶可繼續使用Skype點數和訂閱，直到下一個續訂期結束。Skype點數使用者也可以繼續使用剩餘Skype點數，今年Skype在5月5日後停用，剩餘付費用戶可透過Skype入口網站和Teams內部使用Skype撥號盤。（編輯：翟思嘉）1140301

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