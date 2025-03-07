精誠2月營收創同期新高 第2季深化AI技術應用

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（中央社記者何秀玲台北7日電）資訊服務商精誠資訊今天公布2月營收為新台幣31.1億元，年增18.53%，創歷年同期新高。精誠資訊表示，2月成長動能受惠於金融業、公部門及科技業等大型系統建置案的推動，以及企業客戶對軟體採購需求增加。

精誠資訊發布新聞稿指出，未來集團將強化代理經銷的加值服務，透過產品整合與專業顧問支援，將為整體營收帶來貢獻。

展望第2季，精誠資訊表示，將深化AI技術應用，協助各行各業導入創新解決方案，提升營運效能與競爭力。同時將強化資安與雲端技術的整合，發展新型態資訊服務解決方案，協助企業加速數位轉型，以提升本業獲利為核心目標。

系統整合商資拓宏宇今天公告2月營收為2.59億元，年減36.3%。資拓宏宇發出新聞稿表示，因去年同期有大型硬體設備專案驗收，基期較高，今年隨著已得標專案展開運作，各事業領域在產業數位轉型持續發展下，公司營運可望穩定前行。

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資拓宏宇董事長吳麗秀表示，今年公司將有4大營運策略，包括將穩固核心業務，導入新技術與應用；其次是提供雲端、5G、AIoT（人工智慧物聯網）、大數據分析等技術之相關解決方案，爭取新業務。

再來是以ESG、RPA（機器人流程自動化）為主，輔以代理軟體工具，發展新興業務，拓展新創產品與服務；最後是持續投入研發並提升技術能量。（編輯：楊蘭軒）1140307