信錦打進韓系大廠供應鏈 看今年營運成長值得期待

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）軸承廠信錦2024年獲利創新高，展望2025年，信錦董事長陳秋郎表示，信錦最近打進韓系大廠供應鏈，提供高階電競電腦螢幕軸承，新客戶挹注下，看好今年營運成長「值得期待」。

信錦剛公布2024年營收新台幣94.04億元，年增7.2%，重回成長軌道；歸屬母公司淨利10.21億元，更比2023年大幅成長59%，創歷史新高，每股純益7.13元。尤其信錦去年毛利率29.1%，較2023年大幅拉升7個百分點，創公司掛牌以來最佳成績，獲利表現突飛猛進。

展望2025年，陳秋郎直言「今年是非常複雜的1年」，面對美國總統川普大打關稅戰，市場變動相當快。不過，信錦持續耕耘新產品、新客戶，看好今年營運成長值得期待。

陳秋郎透露，信錦最近成功打進韓系大廠供應鏈，公司還為此成立韓國辦事處，接下來將全力開拓韓國商機。信錦表示，韓國供應鏈自成一格，過去一直很難打入，公司先前有透過系統廠提供韓系大廠少量零件，這次則是與該韓系科技龍頭大廠取得直接合作。

信錦介紹，該韓系大廠產品線相當多，信錦一開始先鎖定高階電競電腦系列合作，提供關鍵的螢幕軸承樞紐。終極目標則希望能爭取規模更大的折摺手機市場合作機會。

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信錦是全球桌上型顯示器（Monitor）軸承龍頭，近年積極開拓熱門的折疊手機市場，為此，信錦近期已成立1家新公司信鋐，聚焦各種折疊產品的軸承應用開發。

陳秋郎說明，川普上台造成全球電子業供應鏈大震盪，對於信錦而言，「下游客戶在哪，我們就在哪。」信錦積極布局東南亞產能，除了越南廠擴廠，信錦在泰國原本廠房是租用，今年初取得1塊土地，擬建造自有廠房，目前正在討論規劃中，預計今年中會正式啟動建廠計畫。（編輯：張若瑤）1140310