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宏碁2月營收創疫後同期新高 華碩年增29%

2025/3/10 18:46
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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠宏碁受惠於非PC及顯示器業務成長，今天公布2月合併營收新台幣170.73億元，月增13.3%、年增5.9%，創疫情後同期新高。華碩2月集團合併營收456.31億元，月增20.9%，年增29.3%。

宏碁今年前2個月合併營收達321.46億元、年增2.6%，亮點包含Chromebook筆記型電腦營收成長11.9%。

宏碁發布新聞稿表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占2月營收32.3%、占前2個月累計營收36.1%。

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宏碁日前公布全新實習計畫，今年擴大招募與人工智慧（AI）相關部門的實習機會，讓青年深入了解AI技術發展，進推動在產品、行銷、業務及營運領域的應用，並將參與開發電腦視覺與影像處理技術、AI問題辨識與應答系統等。

華碩旗下搭載輝達GB200 NVL72晶片的ASUS AI POD伺服器解決方案預計3月量產出貨。華碩也將參加3月17日至21日在美國聖荷西舉行的輝達GTC技術大會，名列次高等級「鑽石級」贊助商。（編輯：潘羿菁）1140310

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