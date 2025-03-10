仁寶2月營收年月雙增 和碩跌破千億月減21.69%

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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠仁寶受惠於非PC（個人電腦）出貨動能轉強，今天公布2月合併營收新台幣675.41億元，月增22.1%，年增17.4%。和碩3大產品線進入淡季，2月合併營收約824.78億元，跌破千億元大關，月減21.69%，年增24.41%。

仁寶2月筆記型電腦出貨210萬台，月增10萬台；非PC產品包括智慧裝置、伺服器等2月出貨動能轉強，帶動營收表現。

展望第1季，仁寶維持2月27日法人說明會提出的看法，在淡季影響下，預期第1季PC出貨將季減高個位數（約7%至9%）。

伺服器方面，仁寶持續與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）合作，目前開發MGX架構產品，並與超微（AMD）合作機櫃解決方案。仁寶估伺服器今年營收有望成長高雙位數（high double digit）。

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和碩2月筆電出貨55萬至60萬台，低於1月出貨61萬台。

和碩對中央社記者表示，資訊、通訊、消費性電子3大產品線2月進入淡季，出貨皆較1月下滑。其中，消費性電子產品2月下滑幅度較大，且較去年同期衰退；資訊及通訊產品2月出貨均較去年同期成長。（編輯：潘羿菁）1140310