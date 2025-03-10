大同2月營收年減19.8% 冬山儲能案入帳墊高基期

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（中央社記者潘智義台北10日電）大同公司今天公告2月合併營收新台幣30.4億元，年減19.8%，主因去年同期冬山儲能案部分入帳墊高基期，累計1至2月合併營收約66億元，年減7.68%。

大同指出，在電網強韌計畫下，台電標案持續開出，今年取得埔里變電所電力變壓器汰換案約2.4億元，電表事業取得低壓智慧電表約15.65億元，核心事業電力事業群2月單月營收，與去年同期和1月相比，皆保持雙位數的強勁成長力道，毛利率也持續雙升。

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大同指出，2025年將專注於開源，電力事業將主力加強接單及生產能力，以台灣為根本積極開拓國際市場，已成功對接美國市場的西部電網及德州電網區，並在美國總統川普的美國製造政策下，與在美設廠的台灣企業培養深度合作默契，獲取訂單及受邀參與標案。

大同指出，日本市場已成功打入主要10大電力公司，並獲得電力發電機組及智慧電表等訂單。東南亞市場以去中化大趨勢下的工廠外移效應為策略，成功打入越南科技工業園區，並成功取得變壓器及大型馬達訂單。澳洲市場則是大同一支獨秀，為此礦業大國供應大型馬達。（編輯：潘羿菁）1140310