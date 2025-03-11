東京國際食品展台灣館開幕 規模新高成第2大參展國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北11日電）東京國際食品展今天登場，經濟部表示，今年台灣館規模再創新高，成為第2大參展國，共有193家企業、196個攤位參展，並以「TAIWAN SELECT」品牌統一形象推廣。貿協預估，台灣館可吸引超過5000名專業買主參觀。

亞洲最大專業食品展2025年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2025）今天開幕，展期4天。經濟部攜手農業部、外貿協會及14個縣市政府、11家食品公協會，共同打造「台灣館」，今年共有193家企業、196個攤位參展，規模再創新高，成為第2大參展國。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，台灣廠商推出全新研發的食品，將傳統在地小吃與即食便利完美結合，讓消費者隨時隨地享受道地台灣美食，不僅符合日本消費者需求，也展現台灣美食多樣性與獨特風味，並傳達台灣食品追求品質、安全、健康與永續的理念與實力。

經濟部政務次長江文若致詞指出，經濟部自2024年推動「TAIWAN SELECT」共同品牌行銷，協助中小企業拓展海外市場。今年東京食品展也特別設置專區，後續更將擴大至美國、澳洲、新加坡等國，並與國際食品通路商合作，協助台灣食品進入當地市場，提升國際能見度。

經濟部表示，將持續推動共同行銷協助食品業進軍國外通路，並透過在海外設置食品加工與倉儲中心，集中生產、擴散通路，推動專業代工模式，協助業者降低發展成本，加速拓展國際市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外貿協會表示，台灣菸酒、奇美食品、馬玉山沖泡飲、開元食品、允偉興業、富味鄉、家會香（皇族）、新城國際、老楊方塊酥、金蘭食品、萬家香、黑橋牌及鬍鬚張等指標性大廠參與展出，預計可吸引超過5000名專業買主來館參觀。

經貿數據顯示，日本為台灣食品出口第3大市場，2024年台灣對日本食品出口總額超過6.4億美元，占整體出口總額13.2%。日本也是台灣食品進口的第4大來源國，台日雙方食品貿易往來密切。（編輯：林家嫻）1140311