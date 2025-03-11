台電：俄烏戰爭致國際燃料大漲 盼立院支持預算撥補

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（中央社記者劉千綾台北11日電）國民黨今天召開記者會質疑台電虧損是能源政策所致，台電澄清，俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，國際電業皆受衝擊，與能源政策無關，日本、法國等皆採取直接補貼或電價適度調整等多元措施因應，盼立院支持預算撥補。

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

台電今天發布新聞稿指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性現象，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係。核能大國法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；核能占比較台灣更高的韓國則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計調幅僅7.1%。

台電進一步指出，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔，2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國則補貼了約新台幣7000億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為減緩燃料價格飆升衝擊的重要配套作法。

台電表示，2022至2024年間，若比照韓國當年電價收費，不僅不會累積鉅額虧損，反而3年共可獲利約1400億元，但為維持物價穩定，採取緩漲電價的政策，電價未足額反映成本，並以編列預算的方式撥補民生電價未調足差額，實為補貼全民。

台電強調，電業財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，各項電力電網建設，均需仰賴穩健財務，盼立法委員理解及支持預算撥補。

針對各界關切核能使用，台電說明，政府已明確表示，核能使用需建立在安全、核廢料得以處理及社會有共識的3大前提下，台電尊重國會修法的權力，但也必須重申過去核廢處置的推動過程屢遭反對。

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台電表示，光是核一、核二乾貯設施就與新北市府溝通10年，甚至造成核二1號機因燃料池滿、用核燃料無處可去而必須提早停機，核一也因為新北市府要求興建室內乾貯而拆除緊急發電機以騰出土地。

台電指出，高階核廢料最終處置場也面臨選址無法源、光做地質調查就遭抗爭的窘境；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，無法繼續推動。這些問題無論核能延役與否都需面對，且延役的主張更應該務實面對核廢處理的困境。（編輯：林淑媛）1140311