藍指政府恐嚇人民漲電價 促改變錯誤能源政策

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨團書記長王鴻薇今天表示，行政院長卓榮泰說如果不能撥補台電新台幣1000億元，就不排除漲電價，是威脅、恐嚇；人民為什麼要因為政府錯誤的能源政策一直被剝皮，呼籲政府立刻改變政策。

國民黨立法院黨團今天召開「能源政策死不認錯，電價暴漲停不下來」記者會，王鴻薇表示，卓榮泰說如果不能撥補台電1000億元，就不排除漲電價，根本是語帶威脅、恐嚇。短短2年政府撥補、增資已達3000億元之多，但2022年至2024年仍4度調漲電價，調漲幅度高達42%。

王鴻薇說，國庫撥補台電不夠，還要繼續漲電價，台灣人民憑什麼因為政府錯誤的能源政策，要一直被剝皮。她也質疑，台電年年虧損，但「綠友友」的綠電業者卻賺大錢，今天所有的撥補、電價調整，是不是去資助這些與民進黨關係良好的綠電業者。

王鴻薇說，鄭重呼籲政府立刻改變錯誤的能源政策，歐洲除德國外，都廢棄非核的計畫，日本、美國、中國、東南亞等都在發展核能，台灣不應該懸崖勒馬嗎。

與會的國民黨立委牛煦庭表示，台電財政崩潰、負債連連，因為錯誤能源政策與發電結構，沒有辦法因應國際變局。民進黨能源政策一意孤行的結果，是很多地方承受火力發電帶來的空氣污染，這樣的結果難道不需要嚴肅檢討嗎。

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國民黨立委黃健豪則說，台電與經濟部應去思考能源轉型的問題，而不是不斷要從國庫拿錢，因為就算給了3000億元、5000億元，虧損結構沒改變，還是會一直虧損下去。

國民黨立委楊瓊瓔認為，台電會變成錢坑黑洞，原因就是出在能源政策。台灣的能源政策一定要好好重新檢討。政府需明確告訴民眾，是否會續用核電、降低躉購費率等問題，不希望台灣的能源政策又缺又貴。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140311