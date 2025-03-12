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全球百大創新機構揭曉 緯創連4年獲選

2025/3/12 19:10
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（中央社記者吳家豪台北12日電）資訊服務提供商科睿唯安（Clarivate）今天公布2025年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），表揚技術研究和創新領域中的頂尖單位，代工廠緯創資通自2022年起連續4年獲選。

緯創發布新聞稿指出，緯創專利團隊與技術產品研發單位密切配合，透過腦力激盪會議、專利大數據分析、提案評審會議及其他相關機制，挖掘優質構想及產出目標導向的發明提案，同時設有300餘項查核項目清單，加強查核專利說明書內容，對專利品質進行嚴格控管。

緯創總經理暨執行長林建勳表示，緯創相當重視創新與智財資本管理，持續投入大量資源於人工智慧（AI）領域，以保持技術領先地位，並推出高毛利與高附加價值的新產品和技術服務。

全球百大創新機構由科睿唯安智慧財產權與創新研究中心評選產生，運用專有的Derwent強度指數，該指數源於Derwent世界專利索引（DWPI）和全球專利數據，用以衡量創新理念的影響力、成功率和稀有程度，以及對發明的投資。

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今年台灣以13家獲選機構蟬聯全球第3名，僅次於日本33家和美國18家。

台灣上榜機構包括華碩、友達光電、中光電、台達電、鴻海、工業技術研究院（ITRI）、聯發科、南亞科技、廣達電腦、瑞昱半導體、台積電、華邦電子、緯創資通。（編輯：潘羿菁）1140312

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