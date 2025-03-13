5家魚飼料業者聯合漲價 公平會重罰共1200萬元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）5家魚飼料業者同一天通知調漲相同價格，構成聯合行為，踩到公平會紅線。公平會接獲檢舉後，展開調查，今天發布新聞稿指出，委員會議決議重罰5家業者共新台幣1200萬元罰鍰。

公平會接獲檢舉，魚飼料業者全興飼料股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司、泰山企業股份有限公司及漁大實業有限公司等5家業者，在111年6月10日同一天發送漲價通知單，且調漲金額均為低蛋白魚飼料每公斤調漲1元，高蛋白魚飼料每公斤調漲3元，涉及聯合行為。

公平會調查發現，全興公司等5家業者經營條件及成本結構各不相同，111年1月至5月各項魚飼料的原料成本增加金額也不同，明明成本增加金額不一，調漲金額卻相同，顯然是不合理現象。

公平會進一步指出，5家業者本可提出多元且具競爭性的調漲方案，透過競價爭取客戶，但沒有看到業者有緩漲或低於競爭同業的漲價金額，以此拓展市場，有違商業行為的經濟合理性。

公平會表示，除了2種高、低蛋白魚飼料，5家業者漲價金額一致，這5家業者宣布調漲價格的通知更在同一天；魚飼料供應市場的競爭激烈，業者通常自行獨立調價，發生在同一天通知相同漲價金額的機率微乎其微，而且各業者主張及提供事證，經查證多與事實不符，公平會因而排除是自發性平行行為的可能性。

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經過綜合查證，公平會認定這5家業者合意調漲魚飼料價格，已經影響魚飼料市場的供需功能，於3月5日委員會議決議，分別處全興公司400萬元、大成公司300萬元、福壽公司及泰山公司各200萬元、漁大公司100萬元，總計1200萬元的罰鍰。

公平會提醒，業者應該要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，勿與其他業者聯合調漲，以免觸法挨罰。另外，為了鼓勵民眾提供違法證據，已大幅提高檢舉獎金；參與違法行為的事業，也可以利用寬恕政策，向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。（編輯：張均懋）1140313