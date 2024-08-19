小琉球浮潛聯合漲價挨罰 3業者未繳遭扣押存款
2024/8/19 14:51（8/19 15:13 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東小琉球21家浮潛業者合議調漲收費至每人400元，遭公平會依違反公平交易法開罰，其中有3家業者遲未繳納共40萬元罰鍰，案件移送行政執行署屏東分署，扣押存款後追回。
行政執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，民國110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，小琉球各項水域活動一度停止營業，同年8月重新開放浮潛活動，21家浮潛業者主張執行防疫措施致服務經營成本增加，協商後共同將浮潛收費標準由每人新台幣300或350元調整為400元。
經公平交易委員會認定業者聯合漲價違反公平交易法，分別依違規情節裁罰10萬元或15萬元不等罰鍰，其中3家業者遲遲未繳納，案件去年移送至行政執行署屏東分署執行。
屏東分署指出，受理後先通知業者自動繳款及報告財產狀況，但3家業者皆不予理會，調查業者金融帳戶餘額發現名下皆有存款，核發執行命令凍結存款。
屏東分署表示，其中1家業者1次即扣足額；第2家業者則在收到第1次扣押命令後，將收取存款後不夠的差額繳清；第3家業者陸續核發2次扣押存款命令後，繳清所欠罰鍰，也終於追回這3家業者滯欠的40萬元呆帳。
屏東分署強調，為守護小琉球觀光資源，不論是業者聯合漲價、無照民宿或遊客觸摸海龜違反野生動物保育法被裁罰，只要相關單位有移送裁罰案件，定會加強執行，並確保遊客在小琉球享有良善的觀光品質。（編輯：郭諭儒）1130819
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