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日月光擬取塑美貝全數股權 高雄楠梓用地擴先進封裝

2025/3/13 17:27
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）封測廠日月光投控旗下日月光半導體今天宣布，預計取得日商住友化學旗下塑美貝科技100%股權，投資最終目的，取得塑美貝科技在高雄楠梓園區建廠用地的土地使用權。市場評估，未來將做為日月光半導體擴大先進封裝產能使用。

日月光說明，規劃直接取得塑美貝科技股權合計43萬4000股，每股交易價格新台幣821.53元，估計總投資新台幣約3.56億元。

根據資料，塑美貝科技位於高雄市楠梓科技產業園區，是日本住友化學集團投資的子公司，布局壓克力鑄造板。

日月光積極在高雄布局先進封裝，執行長吳田玉先前透露，日月光投控已投資2億美元，在高雄布局第一條600x600大尺寸扇出型面板封裝（FOPLP）產線，規劃今年第2季設備進駐，第3季開始試車。

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日月光半導體在2024年10月上旬舉行高雄K28新廠動土典禮，預計2026年完工，目標擴充CoWoS先進封裝產能。

日月光投控先前指出，受惠先進封裝測試業務，今年封測事業成長速度可優於邏輯半導體市場，今年投控在先進封測營收再年增10億美元，再貢獻封測事業10%成長率。（編輯：楊凱翔）1140313

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