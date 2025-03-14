寬宏藝術超額配息7元 華研音樂賺逾1股本

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（中央社記者何秀玲台北14日電）國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術2024年受惠節目賣座良好，營收創新高，獲利和每股純益（EPS）則創次高紀錄，每股擬超額配發現金股利7元，配發率達111.64%。華研音樂受惠超過40場大型巡迴演唱會，賺超過1個股本。

寬宏藝術今天公告2024年財報，營收為新台幣17.29億元，歸屬於母公司業主淨利為2.08億元，年增16.1%，每股純益6.27元；董事會決議配發每股現金股利7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，創寬宏藝術上櫃以來配息新高。

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展望今年，寬宏藝術表示，營運兩大重點為歌手江蕙再舉辦演唱會，與悲慘世界紀念版音樂會首度來台。江蕙北高演出20場，營收將貢獻在7至8月。悲慘世界音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收貢獻在6至7月；今年第3季、第4季有更多展演活動等待公布與售票，以衝刺營運。

華研音樂也公布2024年財報，營收13.75億元，歸屬於母公司業主淨利為6.05億元，年增38.9%，每股純益11.44元。受惠舉辦多場大型演唱會，帶動演藝經紀營收，華研獲利和每股純益皆創新高，擬配發每股現金股利8元，配發率69.9%。（編輯：楊蘭軒）1140314