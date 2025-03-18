漢翔拚轉型 胡開宏：爭美軍工訂單推反制無人機系統

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（中央社記者江明晏台北18日電）漢翔「國機國造」業務將在明年告一段落，董事長胡開宏今天表示，明年將啟動轉型，除了近期與馬來西亞縱橫集團接洽合作，漢翔也在美設廠，爭取毛利更高的美國軍工訂單，並預計今年6月推出「反制無人機系統」。

漢翔旗下有3大業務，包括高教機為主的軍用業務、民用業務、科服能源業務；其中，軍用業務占比近6成。

漢翔今天在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，漢翔董事長胡開宏在會後受訪時表示，漢翔今年展望比去年好，按交機目標，今年高教機量產要達到18架，但明年只有2架，「明年才是困境」，如果沒有銜接國機國造業務，就要開始轉型，目前轉型除了電力島客戶，第2個就是代理、代銷的問題；第3個方向，則是尋覓其他產業，找尋相關可以做的訂單。

民用業務方面，胡開宏透露，受到川普2.0關稅政策影響，加拿大也受到波及，漢翔和加拿大爭取的訂單暫緩。

他也表示，近期有率領團隊前往馬來西亞，和當地機電整合服務商縱橫集團接洽，未來可望開啟3方面合作，第1，馬來西亞也缺電，漢翔開發「電力島」產品，在當地市場有商機。第2，漢翔航太產品，未來可合作透過縱橫集團的平台推銷。第3，合作產能外包，並把在海外生產的產品協助美國認證。

胡開宏進一步說，漢翔在美國設廠，爭取必須在美國製造的當地軍工訂單，毛利會更高，美國廠已有初步成效，並進行Honeywell、GE相關美國軍工業的訂單洽談，Honeywell是漢翔合資的公司，漢翔在當地可以成為航太供應鏈的新選擇，協助產業不斷鏈。

他強調，國內的機具只要符合漢翔要求的精度、成本又低，當然以國產為優先，「畢竟漢翔是國家扶植的產業，幫國家建立戰力是基本責任」。

此外，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）先前由胡開宏領軍，前進德國XPONENTIAL無人機展，展示台廠最新技術與產品。

胡開宏今天表示，漢翔將在今年6月與策略夥伴一起推出首架「反制無人機系統」，會是漢翔未來的一個亮點，預計年底會做出一套完整的產品；另外，漢翔已和智飛合作製造無人機。

台灣卓越無人機海外商機聯盟近期積極赴海外多國簽訂MOU（合作備忘錄），開發潛在訂單，何時可端出具體成果，胡開宏表示，有所斬獲，但還需要做整體統計與盤點。

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胡開宏透露，這次德國展中，台灣館是最大的館，受到國際關注。國內無人機產品，從去年9月至今快速發展，不管是產學合作、政府投資、公司自研，產品越來越好，雷虎連無人船也開發出來，經緯航太自主研發鏡頭等，漢翔成為大平台，和國際廠商彼此交流截長補短，聚焦國產MIT、去紅化的無人機供應鏈打造，能量不停往上堆疊。

他看好，台廠在無人機方面的優勢包括半導體、IC設計等等，再加上漢翔精密製造與量產能力，台灣製造精密程度沒問題，也會透過國家力量，譬如以國發基金支持核心技術，壯大商業規模，未來無人機市場不光是軍用商規，還包括大型運輸、離島運送等。（編輯：楊蘭軒）1140318