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M31：上半年接案健康 2025年營收拚增2位數

2025/3/19 15:54
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（中央社記者張建中新竹19日電）M31總經理張原熏今天表示，2025年上半年接案情況健康，希望上半年業績能夠超越2024年上半年水準，2025年總營收成長2位數。

M31今天召開法人說明會，張原熏說，2024年營運遭遇逆風，總營收新台幣14.81億元，減少8.2%，是M31創立以來首度業績衰退。

因來自晶圓廠的營收不如預期，人力擴編2成，費用增加，以及減少處分不動產收入影響，M31去年稅後淨利滑落至1.27億元，減少70.8%，每股純益3.05元。

M31累計2025年前2月營收2.74億元，較2024年同期增加15.22%，其中，2月營收達1.61億元，創14個月來新高。

M31表示，開案延遲的先進製程專案，2025年第1季已順利與客戶展開合作。張原熏說，2025年上半年接案情況健康，希望上半年業績能夠超越2024年上半年水準，2025年總營收成長2位數。

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張原熏表示，M31於2024年進行營運策略調整，集中資源在部分晶圓廠客戶，追求豐厚穩定的權利金收入，預期未來3年權利金營收可望倍增，占總營收比重逐步朝向25%目標邁進。

張原熏說，M31於2025年可望接獲小晶片專案，也會有2奈米先進製程新專案。至於研發人力方面，2025年會進行控管，不會大幅成長。（編輯：張均懋）1140319

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